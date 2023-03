Veel vragen, maar weinig paniek bij studenten na grote politieactie

Bij de studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch heerste maandagochtend vooral onduidelijkheid tijdens de grote politieactie. Het gebouw aan de Weidonklaan werd een tijdlang omsingeld door agenten, nadat er melding werd gemaakt van een vuurwapen. Dat werd uiteindelijk niet gevonden.

Een van de leerlingen was binnen toen de agenten, waaronder die van een arrestatieteam, binnenvielen. "Ik werd meteen gefouilleerd en daarna naar buiten gestuurd zonder jas. Ik heb gehoord dat er een wapen binnen zou zijn, maar geen idee of dat echt waar is. Ik maak me in ieder geval niet zo veel zorgen. Ik kan nu tenminste wel roken."

Voor veel van zijn medestudenten was dat laatste niet het geval. Die moesten binnen wachten, tot het gebouw even voor twaalf uur weer werd vrijgegeven. "We zijn een uur of twee gegijzeld, zonder eten en drinken", vertelt een van hen. Van echte angst was volgens hem geen sprake. "Natuurlijk wel een beetje spanning. Maar waarom zou je toch een wapen meenemen naar school?"