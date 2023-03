GGD's stoppen met coronatesten: dit gebeurt er met medewerkers en spullen

Een snotneus of pijnlijke keel? Miljoenen mensen meldden zich afgelopen jaren met deze klachten aan de poorten van de vele coronatestlocaties. Vanaf zaterdag is dat definitief verleden tijd. Vrijdag is namelijk de laatste dag dat GGD's mensen op het coronavirus testen. Het einde van een tijdperk, zou je kunnen zeggen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met alle spullen en het personeel?

(Zelf)testen hoeft niet meer, net als jezelf afsluiten van de buitenwereld bij een positieve uitslag. Dat besloot het kabinet vorige week omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige coronavarianten.

Daarmee valt ook het doek voor de coronatestlocaties van de GGD. Tijdens de coronacrisis lieten zich daar dagelijks vele tienduizenden Brabanders testen, maar die tijd is al lang voorbij. Nu zijn het vooral nog ouderen en mensen die een herstelbewijs nodig hebben om te reizen, die langsgaan bij de GGD.

Minder personeel nodig

Tijdens de coronacrisis openden de drie Brabantse GGD's vaak in allerijl tientallen teststraten. Nu heeft Brabant er nog zeven. Eind 2020 hadden hallen soms wel meer dan 20 teststraten, maar daar is nu nog maar weinig van over.

Dat de teststraten verdwijnen, betekent automatisch dat er ook minder personeel nodig is. In Zuidoost-Brabant zijn nu nog vijf mensen fulltime bezig met coronatests en dertig met vaccineren. Bij GGD Hart voor Brabant zijn dat 75 mensen, die ook worden ingezet voor HPV-vaccinaties. In West-Brabant zijn dat in totaal 140 medewerkers. Zij zijn flexibel inzetbaar: ze kunnen testen én vaccineren. Dit zijn vaak mensen met tijdelijke contracten via uitzendbureaus, zodat ze ook eenvoudig bedankt kunnen worden.

Om ervoor te zorgen dat testkennis niet in één keer verdwijnt, vraagt GGD West-Brabant of personeel in een arbeidspool van oud-medewerkers wil zitten. Dan zijn er ervaren krachten beschikbaar, zodra corona onverhoopt weer de kop opsteekt. In Zuidoost-Brabant en bij GGD Hart voor Brabant worden testmedewerkers de komende tijd ingezet om testlocaties te ontmantelen.

Spullen weggeven

En dan de spullen. In het begin van de crisis waren er grote tekorten aan keel- en neusswaps, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Nu zijn die er in overvloed. Ook zijn er veel bureaus en laptops besteld. Maar hoeveel er van wat in huis is, weten de GGD's niet precies. Er is geen centraal overzicht.

GGD's hoeven deze spullen in elk geval niet per se ergens op te slaan of in de afvalcontainer te gooien. Ze kunnen die bijvoorbeeld schenken aan organisaties die via de Rijksoverheid aan goederen komen. Want aan bijvoorbeeld mondkapjes zit maar een beperkte houdbaarheidsdatum en kunnen niet oneindig lang worden bewaard.

Hoe GGD's hiermee omgaan, verschilt. Zo heeft GGD Brabant-Zuidoost veel hulpmiddelen gegeven aan ziekenhuizen, praktijkopleidingen en aan noodhulpverlening in Syrië en Turkije. Die spullen lagen lange tijd opgeslagen in de XL-vaccinatie in Helmond. Ook GGD West-Brabant denkt erover na om goederen weg te geven.

