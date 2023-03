Zware mishandelingen: deze jongens krijgen nog een week om zich te melden

Twee jongens die worden verdacht van de zware mishandeling van twee mannen afgelopen zomer in Zevenbergen, krijgen nog een week de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dit niet dan worden herkenbare beelden van hen naar buiten gebracht. In de uitzending van Bureau Brabant waren de minderjarige verdachten maandagavond nog geblurd te zien.

Een 21-jarige man liep zaterdagnacht 9 juli rond kwart over een samen met een vriend naar huis nadat ze iets hadden gedronken. Op de Zuidhaven in Zevenbergen ging het mis. Twee jongens riepen de mannen iets toe. Toen de 21-jarige hierop reageerde, werd hij tegen de grond geslagen en getrapt.

Een huisgenoot van het slachtoffer die foto's wilde maken van de daders, werd vervolgens zelf in elkaar geslagen. Zijn telefoon belandde in de gracht.

Beelden dashcam

Van de mishandelingen zijn geen beelden. Maar een van de slachtoffers herkende de verdachten anderhalve maand later bij de supermarkt. Een dashcam in een auto blijkt daar beelden van hen te hebben gemaakt. Die beelden werden maandag getoond in Bureau Brabant.

Omdat politie en justitie vermoeden dat het om twee minderjarige verdachten gaat, krijgen ze een week de tijd om zich te melden. Doen ze dit niet dan worden hun gezichten over een week alsnog herkenbaar door de politie getoond.