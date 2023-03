Man (81) misbruikt 12-jarig meisje: 204 dagen cel en verplichte behandeling

De 81-jarige man die vorig jaar juni een 12-jarig meisje misbruikte in Eindhoven, krijgt daarvoor een celstraf van 204 dagen. Daarnaast moet hij zich laten behandelen aan zijn psychische problemen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch maandag.

De man trok het meisje afgelopen zomer de bosjes in, waarna hij haar zoende en betastte. Zelf ontkent hij dat nog altijd. Volgens hem wilde het meisje zelf seks met hem. Ze zou hem op de grond hebben gedrukt, waarna ze volgens de man bovenop hem ging zitten.

Ongeloofwaardig, vindt de rechtbank, die de man daarom veroordeelt tot 204 dagen celstraf. Dat is precies de lengte van zijn voorarrest, waardoor hij nu niet terug naar de gevangenis hoeft. Wel moet de man verder worden behandeld aan zijn psychische stoornissen, om herhaling te voorkomen.

Eerder werd de man daarom al opgenomen in een kliniek. Overigens gaat het niet om tbs, zoals de officier van justitie wel geëist had. De rechter denkt dat de maatschappij voldoende is beveiligd nu de man in een 'normale' kliniek zit. Daar is ook sneller plek dan in een tbs-kliniek.

