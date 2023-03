Slachtoffer van bankpasfraude raakt tienduizenden euro's kwijt aan deze man

Gewiekste cybercriminelen zijn er door het plegen van bankpasfraude in geslaagd om tienduizenden euro's te pinnen van de rekening van een slachtoffer. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werden maandagavond beelden getoond van twee verdachten terwijl ze stonden te pinnen met de pas van het slachtoffer in een winkel in Oosterhout. Eén van hen wordt nog gezocht.

De criminelen kwamen in contact met het slachtoffer door het sturen van een valse mail namens de Belastingdienst. Vervolgens belden ze met de mededeling dat er iets verdachts op zijn rekening gebeurde. Ze vroegen of hij speciale software op de computer wilde installeren, zodat zij hem konden helpen. Ook stuurden ze een 'bankmedewerker' langs om zijn pinpas op te komen halen. Uiteindelijk haalden de criminelen tienduizenden euro's van de rekening van het slachtoffer, zo bleek in de uitzending van Bureau Brabant. 'Trap er niet in'

De politie waarschuwt maandagavond nogmaals voor dit soort praktijken waar dagelijks meerdere mensen het slachtoffer van worden. "Trap er niet in", waarschuwt ze. "Echte bankmedewerkers bellen niet om uw pincode te vragen en al helemaal niet om passen thuis op te halen."