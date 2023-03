Vrouw van over de 100 in de val gelokt door oplichtster van 21

Een van de slachtoffers van de 'bankmedewerkers' die maandag en dinsdag in Nistelrode en Rotterdam werden aangehouden, is een vrouw van boven de honderd. Sowieso hadden de in de woorden van de politie 'gewetenloze' nepbankmedewerkers het gemunt op ouderen.

De 21-jarige vrouw die dinsdag in Nistelrode werd aangehouden, wordt ervan verdacht degene te zijn die het contact legde met de slachtoffers. De politie vermoedt dat ze als 'bankmedewerker' honderden mensen telefonisch heeft benaderd. Dat zou ze hebben gedaan vanuit hotels en airbnb's. De tactiek van de oplichters was erop gericht mensen angst aan te jagen om ze vervolgens zogenaamd te helpen. De vrouw van boven de honderd die slachtoffer werd van de bende, vertrouwt volgens de politie niemand meer. Toen agenten in uniform voor het onderzoek bij haar aan de deur kwamen, geloofde ze bijvoorbeeld niet dat het om echte agenten ging. Ze belde daarom met de politie. "Ze doet voor niemand meer open en neemt geen telefoon meer op. Dat slachtoffers zo bang zijn, gaat me echt aan mijn hart”, zegt een rechercheur die de zaak onderzoekt. Ze geeft ook aan dat de slachtoffers daardoor nog meer alleen komen te staan, terwijl eenzaamheid voor veel ouderen toch al een probleem is. "Extra schrijnend", zegt een politiewoordvoerder. Slachtoffers door het hele land

De bende wordt door de politie gekoppeld aan zeker achttien zaken, maar het vermoeden is dat zij veel meer slachtoffers hebben gemaakt. In totaal hebben ze in het hele land zeker 50.000 euro buitgemaakt. Bij doorzoekingen in de huizen waar de vier verdachten werden aangehouden, zijn meerdere bankpassen en telefoons in beslag genomen. Iedereen kan slachtoffer worden van dit soort sluwe praktijken, waarschuwt de politie. Maar ze ziet ook dat vaak ouderen slachtoffer worden. Ze roept mensen daarom op hun ouders en grootouders te waarschuwen voor dit soort oplichting. Ook geeft de politie de volgende tips om dit soort oplichting te voorkomen: Twijfel je of je een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding meteen.

Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kun je de bank terugbellen en vragen of het klopt wat je is verteld en wat je werd gevraagd te doen.

Deel nooit je pin- of inlogcodes. Geef ook nooit je bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Installeer geen software als Teamviewer of Anydesk. Maak gebruik van de normale bankieren-app.

Maak geen geld over naar een wat een 'veilige (kluis)rekening' wordt genoemd. Dit soort rekeningen bestaan niet. In deze video legt de politie uit hoe nepbankmedewerkers te werk gaan:

