Intercom van flat al tijden kapot: op iedere bel drukken om binnen te komen

Bewoners van de Mendelssohn-flat in Tilburg balen flink. Hun intercom is al maanden kapot. Het betekent dat je niet aan kunt bellen en dat zorgt nu al drie maanden voor flinke problemen: “Hoe moet dit met hulpdiensten, als die hier moeten zijn? Politie, brandweer, ambulance? Het is levensgevaarlijk.”

Flatbewoner Rien Boons doet het voor en drukt op de schijf. “Nu gaat er ergens een bel af, maar niemand weet waar. In ieder geval niet op het adres dat je nodig hebt.” Even later klinkt een metalen damesstem uit het kastje: “Ik heb dit heel vaak en ik vind dit niet leuk. Alleen via de telefoon kunnen mensen mij bereiken. ”

Ook voor Boons is dit dagelijkse kost: “Soms word ik ’s morgens om zeven uur al uit m’n bed gebeld, of ’s avonds als ik al in bed lig. Want er komen altijd mensen die binnen willen zijn, maar niet weten waar ze moeten bellen. Familie, maar ook thuiszorg of de apotheek met medicijnen.”

Als er een pakketje bezorgd moet worden, hangen bewoners vaak hun telefoonnummer bij de ingang, zodat de bezorger kan bellen. “Maar je wilt je telefoonnummer toch niet bij de deur hangen?”, zegt Boons. “Er moet eigenlijk maar één nummer hangen, dat van de verhuurder Wonen Breburg.”

Boons wordt er doodmoe van, zegt hij: “En ik niet alleen. Dit is zo sinds 8 december. Wanneer wordt het eens gemaakt? Mensen worden agressief. We betalen een forse huur. Maar waar is die huur voor? Om in een flat te wonen waar de dingen werken. Daar is Wonen Breburg verantwoordelijk voor, vinden wij.”