Groene boeren moeten wijken voor natuur: 'Wij zijn juist natuur!'

Je denkt dat je de natuur een plezier doet door op kleinschalige manier seizoensgroenten en kruiden te verbouwen op een akker bij het Markdal in Ulvenhout. 250 leden die er als vrijwilliger werken, krijgen een deel van de oogst. Toch wil de gemeente dat Zelfoogsttuinderij Wortels in Breda verdwijnt omdat het niet binnen het bestemmingsplan past dat 'natuur' voorschrijft.

Provinciebestuurder Hagar Roijackers (GroenLinks) laat in een reactie weten dat dat niet gaat gebeuren: "Van begin af aan was duidelijk dat deze plek tijdelijk was. De verkoop van de grond is gekoppeld aan de bestemming natuur en daar gaan wij als provincie niet over.”

De actie van Wortels in Breda wordt ondersteund door Toekomstboeren, een landelijke belangenvereniging voor groene boeren. "Op veel plekken lopen groene boeren vast door falend en verouderd beleid en door gemeenten die bestemmingsplannen niet durven te wijzigen. Wortels in Breda is daarvan een schrijnend voorbeeld."