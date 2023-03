Nieuwe herdenkingsplek voor gezin dat verongelukte op A59, te druk bij huis

Er is een nieuwe herdenkingsplek in Raamsdonksveer voor het gezin dat vrijdagavond verongelukte op de A59 bij Sprang-Capelle. Bij het huis van het gezin werden onder meer bloemen gelegd, in overleg met de familie is er een herdenkingsplek ingericht in de kiosk op het Heereplein in Raamsdonksveer.

De bloemenzee die bij het huis van het verongelukte gezin ontstond werd zo groot, dat is besloten om ergens anders een herdenkingsplek te maken. Veel bekenden van de slachtoffers, een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun 46-jarige vader en moeder, kwamen naar het huis om hun medeleven te betuigen. De herdenkingsplek in het centrum van Raamsdonksveer is sinds maandagmiddag geopend. "We verzoeken vriendelijk geen spullen meer in de voortuin te plaatsen, maar gebruik te maken van de nieuwe herdenkingsplek", laat de gemeente weten in een bericht dat bij het huis van de slachtoffers hangt. Schok in het dorp

De dood van het gezin komt hard aan in Raamsdonksveer. "Wij zijn geschokt en verdrietig", zei burgemeester Marian Witte na het ongeluk. "We wensen hun naasten, familie, vrienden, collega’s, klasgenoten en iedereen die dit gezin nu plotseling moet missen heel veel sterkte en kracht toe." Op het gemeentehuis in Raamsdonksveer ligt een condoleanceboek waar mensen hun medeleven kunnen betuigen.