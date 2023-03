Scholen staan stil bij omgekomen gezin: 'GGD staat klaar voor hulp'

Een moeilijke dag voor basisschool De Ruif en het Dongemond College in Raamsdonksveer. Het is de eerste schooldag na het dodelijke ongeluk waarbij twee kinderen (10 en 13) en hun ouders (beiden 46) omkwamen. Leraren, kinderen en ouders komen onder begeleiding van de GGD samen om te rouwen.

“We ontvangen deze ochtend eerst de ouders en kinderen van de klas van Sophie”, vertelt directeur Hanny Rijkers aangeslagen. “We gaan praten en ons verdriet delen.”

Brand na ongeluk

Bij het ongeluk dat vrijdagavond plaatsvond op de A59 bij Sprang-Capelle, kwam een compleet gezin uit Raamsdonksveer om het leven. Na een botsing tussen vier auto’s en een vrachtwagen vloog de auto van het gezin in brand.

Volgens omstanders konden ze niet gered worden omdat de deuren van hun auto op slot zaten. Een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek is aangehouden nadat bleek dat hij met drank en drugs op achter het stuur zat.

Hulp GGD

Op De Ruif heeft Hanny Rijkers vandaag de moeilijke taak om de kinderen uit te leggen wat er is gebeurd. “We beginnen in de groep van Sophie, maar iedereen kent haar en haar broer. Daarom gaan we samen met de kinderen een herdenkingshoekje inrichten.” Daarbij krijgt de school hulp van de GGD. “Die zijn er om ons te ondersteunen en om te kijken wat we allemaal kunnen doen voor de kinderen en leraren.”

“Wij hebben op school ook een rouwkoffer klaarstaan die handvatten biedt bij de verwerking. Ik heb eerder op een andere school meegemaakt dat een leerling overleed, maar een heel gezin is helemaal niet te bevatten", aldus Rijkers.

Hoe de rest van de week eruit ziet weet de directeur nog niet. “We gaan met de familie in overleg om te kijken wat we deze week kunnen doen en om te kijken welke rol wij kunnen spelen bij de uitvaart.” Ze hoopt voor nu vooral op rust, zodat ze samen met alle betrokkenen dit enorme verlies kunnen verwerken.

