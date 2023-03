NAC gaat af tegen Jong Ajax, wel overwinning voor Jong PSV

Aan een serie van drie overwinningen op rij is voor NAC Breda op ontluisterende wijze een eind gekomen. Op eigen veld verloren de geelzwarten maandagavond met … 2-6 van Jong Ajax, dat juist aan een hele slechte reeks wedstrijden bezig was. Jong PSV won wel, met 0-1 bij Jong FC Utrecht. FC Eindhoven - ADO Den Haag eindigde in 1-1.

De wedstrijden golden voor de vierde periode van de competitie in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - Jong Ajax 2-6

Al na 21 minuten leidden de Amsterdamse beloften met 0-3 door doelpunten van Donny Warmerdam, Amourricho van Axel Dongen en Youri Baas. Nog voor rust was het voor Lorenzo Luca een koud kunstje om er 0-4 van te maken. NAC-trainer Peter Hyballa had toen al een eerste wissel toegepast. Het leek niet te baten, want in de 51e minuut had Francisco Conceicao vrij spel en dat betekende 0-5. In november 2017 won Ajax’ eerste elftal met 0-8 in het Rat Verlegh Stadion. Zo’n afstraffing bleef de thuisclub bespaard. Sterker nog, ze wist de achterstand zelfs te verkleinen. Dat was onder meer te danken aan een fenomenaal doelpunt van Élias Már Omarsson (60.). Jort van der Sande mocht na geklungel in de Amsterdamse defensie NAC’s tweede treffer maken. Het thuispubliek hoopte op meer, maar het was Youri Vergeer die de eindstand op 2-6 bepaalde.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 0-1

In de eerste helft was Jong PSV de betere ploeg, maar ze kon toen nog geen afstand nemen. Na de pauze waren de twee ‘Jong’-teams wat meer aan elkaar gewaagd. Gescoord werd er aanvankelijk niet. Dat was ook de schuld van Jason van Duiven. De talentvolle spits van Jong PSV miste in de 52e minuut vanaf 11 meter de grootste mogelijkheid van de wedstrijd om te scoren. In de slotfase deed ploeggenoot Mathijs Tielemans het beter. Hij benutte wel een strafschop en dat leverde de Eindhovense beloften eindelijk drie punten op.

FC Eindhoven - ADO Den Haag 1-1

Het was niet best wat FC Eindhoven en ADO Den Haag lieten zien in het Jan Louwers Stadion. De gasten kwamen snel, maar vooral gelukkig aan de leiding. Een inzet van Ricardo Khisna werd van richting veranderd door Jasper Dahlhaus. In de tweede helft kreeg de thuisclub, die zo graag aan de playoffs voor promotie naar de Eredivisie wil meedoen, loon naar werken. Naoufal Bannis mikte in de 76e minuut knap raak. Hiermee moesten de toeschouwers het doen. Het duel kon pas om kwart over acht beginnen, omdat de busreis van de Haagse delegatie langer duurde dan gepland.