Korfbalveld dwars over voetbalveld gelegd om 14.000 euro te besparen

De gemeente Oss heeft een korfbalveld dwars over een voetbalveld gelegd omdat zo'n 'combinatieveld' 14.000 euro goedkoper was. Het korfbalveld van kunstgras kostte 34.000 euro. Het aanpassen van het voetbalveld dat er al lag, zou nog eens 20.000 euro kosten. Daarmee komen de totale kosten op 54.000 euro in plaats van 68.000 euro voor twee losse velden.

Op het 'combinatieveld' kan het ene moment worden gevoetbald en het andere worden gekorfbald. Door de overlap worden de kosten gedrukt. Het middenstuk hoort zowel bij het voetbalveld als het korfbalveld.

Na kritiek uit de buurt heeft de gemeente Oss besloten het korfbalveld weer te gaan verplaatsen. Bewoners krijgen eind deze maand een nieuw plan voorgelegd voor het veelbesproken veld.

Duurkoop

De aanleg van het nieuwe korfbalveld heeft 34.000 euro gekost. Het aanpassen van het voetbalveld door kunstgras te leggen op de delen aan beide kanten van het korfbalveld, zou nog 20.000 euro gaan kosten. Het oorspronkelijke plan zou dus 54.000 hebben gekost. Dat is 14.000 euro goedkoper dan de aanleg van twee losse velden. Want twee losse velden zouden de gemeente 68.000 euro hebben gekost.

Toch blijkt het combinatieveld achteraf duurkoop: na felle kritiek uit de buurt is besloten dat er alsnog twee losse velden komen. Het voetbalveld blijft op de huidige plaats liggen. Allebei de velden worden van kunstgras. De kosten worden nog onderzocht.

Voetbalveld onder korfbalveld

Het korfbalveld aan de Spieakker in Oss maakte de tongen in de buurt aardig los vorige maand. Plots lag er een korfbalveld dwars over het voetbalveldje. De buurt was nogal verrast door deze aanpassing. Dat leidde tot veel kritiek op de gemeente, met name omdat er door de korfbalpalen voor voetballers gevaarlijke situaties zou opleveren.

Het korfbalveld kwam er nadat twee kinderen daarom vroegen in een brief aan de gemeente. "Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Achteraf kun je vaststellen dat we dit iets te voortvarend hebben gedaan. Enkele buurtbewoners waren hier niet zo blij mee", zei de gemeentewoordvoerder eind februari.