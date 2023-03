Peter Schouten is niet langer advocaat van kroongetuige Nabil B.

Peter Schouten en Onno de Jong zijn niet langer de advocaat van kroongetuige Nabil B.. Dat zei B. dinsdag tijdens een nieuwe zitting in het omvangrijke Marengoproces over gewelddadige liquidaties door de zogenoemde mocro-maffia. Een reden hiervoor is nog niet gegeven, zo bleek dinsdagmorgen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp .

Nabil B. zei daar dat hij een week geleden van zijn advocaten heeft gehoord 'dat ze hem niet langer bijstaan'. Nabil B. zei dinsdagmorgen tegen de rechter dat hij alleen achter gesloten deuren een toelichting wil geven, de veiligheid. De rechtbank moet daarover beslissen. Advocaat Onno de Jong, die de kroongetuige samen met Peter Schouten bijstond, laat telefonisch weten dat hij niks over de situatie kan zeggen in verband met zijn beroepsgeheim. Juli 2020

De Bredase advocaat Peter Schouten verdedigde de kroongetuige sinds juli 2020. Later werd ook Onno de Jong als advocaat toegevoegd. Schouten bood in 2019, meteen na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum al aan, om hem te vervangen als raadsman van de kroongetuige. Dat werd toen alom geroemd als een zeer moedig besluit. Uiteindelijk werd hij niet meteen aangesteld. In juni van dit jaar werd duidelijk dat kroongetuige Nabil B. Peter R. de Vries en Peter Schouten had gevraagd om hem samen bij te staan in het proces. Al ging het OM daar toen dus voor liggen. Schouten wordt sinds zijn aanstelling als advocaat streng beveiligd. Zijn vriend Peter R. de Vries koos daar niet voor. Hij werd in juli 2021 doodgeschoten in Amsterdam. Eerder werd in deze zaak al de broer van de kroongetuige doodgeschoten. Marengoproces

Nabil B. is kroongetuige in het zogenoemde Marengoproces. Dat draait rond een reeks gewelddadige liquidaties van de zogenoemde mocro-maffia in Utrecht en omgeving. Die misdaadorganisatie zou worden geleid door Ridouan Taghi en Said Razzouki, die allebei zijn opgepakt. Kroongetuige Nabil B. zat ook in de misdaadorganisatie maar kreeg wroeging. Hij stapte eruit en ging praten met de politie en heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd, ook tegen Taghi. Nabil B. zit nu in een getuigenbeschermingsprogramma. Hij en zijn familie lopen groot gevaar.