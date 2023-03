Alle negen Eindhovense terreurverdachten vrijgesproken

De negen Eindhovense terreurverdachten zijn allemaal vrijgesproken. Dat heeft de rechtbank op Schiphol dinsdag bepaald.

De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van het dossier niet naar voren komt dat de verdachten zich intensief en over een langere periode hebben verdiept in IS-propaganda. Dat de verdachten zich hebben vereenzelvigd met het radicaal extremistische gedachtegoed van IS kan dus niet worden vastgesteld.

Er zijn door de mannen video's bekeken waarin te zien is hoe een IS-strijder laat zien hoe je iemand met een mes om het leven kan brengen en hoe een explosief kan worden gemaakt. Het is niet vast komen te staan met welke intentie naar deze video is gekeken. Bij de verdachten zijn geen steekwapens en geen grondstoffen voor het maken van explosieven gevonden.

De foute humor over bijvoorbeeld aanslagen kon de rechtbank niet waarderen, maar was op zich onvoldoende reden voor een straf. Maar doordat de mannen zich zo vreemd gedroegen, werd wel steeds hun voorarrest verlengd, legt de rechtbank in het vonnis uit.

In de uitspraak is te lezen wat de mannen allemaal hebben uitgevoerd in de sportschool in een garagebox in Eindhoven waar zij in wisselende samenstellingen bijeenkwamen:

kennis genomen van jihadistische films;

jihadistische preken van Anwar al-Awlaki beluisterd;

jihadistische strijdliederen (anasheed) gezongen en beluisterd;

het martelaarschap besproken;

op 9 juni 2021 gekeken naar de IS-instructievideo ‘You Must Fight Them, O Muwahhid’, waarin wordt gedemonstreerd hoe met een mes een terroristische aanslag kan worden uitgevoerd. Vervolgens wordt in deze video uitgelegd hoe een explosief kan worden gemaakt om een terroristische aanslag mee te plegen.

Ook is over het maken van vuurwapens met een 3D printer gesproken.

Ten slotte zijn in de nacht van 18 op 19 september 2021 gesprekken gevoerd over het ontvoeren en doden van politici waarbij onder andere de namen van Wilders en Rutte zijn genoemd.

Ook volgden ze een schiettraining in Bulgarije.

Eis

Eerder eiste het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen van drie en vier jaar voor twee van hen. Voor de anderen werd tijdens de zitting al vrijspraak gevraagd.

Toch pleitte het OM in december vorig jaar al voor het vrijspreken van zeven van de negen mannen. Het zouden vooral meelopers zijn die niet uit de toon wilden vallen in de groep. Tegen twee anderen, die als aanjagers werden gezien, eiste het drie en vier jaar celstraf.

Alle mannen zaten tussen de twee en de acht maanden in voorarrest op de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

'Foute grappen'

De advocaten van de negen spraken eerder over 'foute grappen' van hun cliënten. Volgens hen blijkt nergens dat er sprake was van een serieus plan. De verdachten zijn hoogopgeleid en hadden volgens de advocaten hun leven op de rails.

"Het lijkt wel alsof hoogopgeleide moslims die zich verdiepen in hun religie met extra argwaan bekeken worden", zei een van hen tijdens een eerdere zitting.