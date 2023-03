Slechts 300 PSV-supporters welkom bij wedstrijd tegen Spakenburg

Veel PSV-fans die de uitwedstrijd tegen Spakenburg willen bezoeken, zullen teleurgesteld worden. Er zijn maar 300 PSV-fans welkom, zo meldt de gemeente Bunschoten. De uitsupporters moeten bovendien gebruik maken van een verplichte buscombinatie.

De wedstrijd in het KNVB-bekertoernooi wordt op 4 april gespeeld op sportpark De Westmaat, waar ook zo'n 6000 Spakenburgse supporters bij zullen zijn. "We gaan ons gezamenlijk inspannen om er een prachtige historische voetbalavond van te maken", zegt waarnemend burgemeester Albertine van Vliet van de gemeente Bunschoten.

Dat er maar weinig PSV-fans welkom zijn, komt niet als een verrassing. Een week geleden zei Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek nog tegen de NOS dat er mogelijk helemaal geen uitfans welkom waren.

Amateurstadion

"We zijn een amateurstadion en dat is niet gebouwd op gescheiden supportersstromen. Je moet ze op een bepaalde manier uit elkaar kunnen houden. Dat is met de ligging van ons stadion nog niet zo eenvoudig."

Schoonebeek zei toen dat er nog gekeken moest worden naar de mogelijkheid om PSV-supporters te ontvangen, maar dat dat er 'geen duizend' zouden zijn. "En ook geen 500. Dat zouden er bij wijze van spreken 300 kunnen zijn." Dat laatste getal blijkt nu dus te kloppen.

In de kwartfinale won Spakenburg op indrukwekkende wijze met 1-4 van profclub FC Utrecht. Hoe PSV de schaarse uitkaarten gaat verdelen, is nog niet bekend.

