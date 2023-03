Jongeren vertellen Máxima hoe het is om 'van de Hambaken te komen'

Als je tijdens een sollicitatiegesprek vertelt dat je uit de Bossche probleemwijk Hambaken komt, werkt dat vaak niet in je voordeel. De 17-jarige Safae Bonnani kan daarover meepraten. Daarom vond ze het ook zo leuk dat koningin Máxima dinsdag naar haar wijk kwam om met jongeren en hun ouders te praten over gelijke kansen.

Safae vertelt: "Onze wijk wordt gezien als crimineel en slecht. Toen ik ging solliciteren, zagen ze dat ik van de Hambaken kom. Ze twijfelden of ik het werk wel serieus zou nemen aan de hand van mijn adres. Het is jammer dat mensen een vooroordeel hebben."

Dinsdag bezocht Máxima de Brede Bossche basisschool De Hambaken (BBS) en het jongerencentrum Hambaken. "Ik ben heel trots dat de koningin onze wijk bezoekt. Ik ben blij dat we nu kunnen laten zien welke goede dingen we hier doen", zegt Safae.

Ze sprak met Máxima onder meer over het actieprogramma Talent Telt. Dat is onder meer ontwikkeld door gemeente, scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen om kinderen gelijke kansen te geven. Ze kunnen er onder meer muziek maken, sporten en koken.

Safae is blij met het project. "Anders had ik nooit geweten dat ik goed kan koken en ijshockeyen", zegt ze met een lach. Maar het heeft haar meer gebracht. "Vroeger kon ik nooit praten over mijn problemen. Nu kan dat wel en dat helpt mij ook bij mijn ontwikkeling."

En hoe vond ze de koningin zelf? “Ik vond het heel speciaal dat ik met haar mocht praten. Ze was heel leuk. Dit maak je geen tweede keer meer mee in je leven.”