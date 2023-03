Jos redde jongen die met zijn fiets klem zat op spoorwegovergang

Toen Jos van Vijfeijken (60) een jongen met zijn fiets klem zag zitten op de spoorwegovergang in Helmond, twijfelde hij geen seconde. Hij sprong van zijn fiets en rende op de jongen af om hem te bevrijden. Een heldendaad, reageerden velen bij het zien van het filmpje waarop de actie van Jos te zien is. "Het ging heel snel allemaal", reageert Jos nuchter.

Maar dit keer fietste Jos niet door. "Ik zag iemand liggen op de spoorwegovergang. Toen twijfelde ik geen seconde. Ik heb mijn fiets neergelegd en ben ernaartoe gegaan", herinnert hij zich. De jongen stond toen al overeind, maar zijn fiets zat nog klem. "Ik zag dat hij een beetje in paniek was. Ik heb de fiets gepakt en een flinke zet gegeven. Zo kon ik de fiets eruit trekken."

Op dat moment reed Jos voorbij. Hij fietst iedere dag vanuit Deurne naar zijn werk in Eindhoven. "Ik hoorde het gerinkel van slagbomen. Dat vind ik altijd prettig om te horen, want dat betekent dat het verkeerslicht bij het fietspad op groen springt en ik door kan fietsen", vertelt hij.

Het tweetal kwam op tijd aan de zijkant van de overgang te staan. Zo'n halve minuut later reed een trein voorbij. "We hadden wel geluk, want het was een sprinter en die stopt altijd bij het station daar in de buurt. Die reed dus niet zo hard. Voor hetzelfde geld was het een intercity. Maar dan had ik wel hetzelfde gedaan."

Jos en de jongen wisselden zo'n drie zinnen, voordat ze allebei hun eigen weg vervolgden. Zo zei de jongen dat hij viel, omdat hij uit moest wijken voor een meisje dat aan de verkeerde kant van de weg fietste. "Hij week een beetje naar rechts uit en toen schoot hij van het talud af." De jongen was niet gewond geraakt. "Ik vroeg of alles goed was, en dat was zo. Hij kon gelijk weer fietsen, dus ik hoefde geen nazorg te verlenen. We hebben elkaar toen een fijne dag gewenst", zegt Jos.