Jongen valt op spoorwegovergang terwijl bomen sluiten, omstander helpt

Een fietser is maandag maar net ontsnapt aan een voorbijrijdende trein op de spoorwegovergang bij de Mierloseweg en Hoofdstraat in Helmond. Hij viel midden op de overgang en kwam met zijn fiets klem te zitten. Een voorbijganger zag het gebeuren en schoot snel te hulp.

De jongen wilde maandag rond tien voor acht 's ochtends het spoor in de Helmondse wijk Mierlo-Hout oversteken toen het misging. Op beelden is te zien dat hij midden op de spoorwegovergang valt. De jongen weet snel overeind te krabbelen. Maar als hij weg probeert te komen, blijft zijn fiets haken.

Terwijl de jongen uit alle macht zijn fiets los probeert te krijgen, sluiten de spoorbomen. Een voorbijganger ziet het gelukkig gebeuren, want hij springt van zijn fiets en rent op de jongen af. De man weet de fiets los te krijgen en rent met de jongen naar de zijkant van de overgang.

Vaker mis

Het gaat vaker mis op de spoorwegovergang bij Mierlo-Hout. In november vorig jaar werd een 14-jarige jongen geschept door een automobilist, die nog even snel de overgang over reed terwijl de spoorbomen sloten. En in 2017 reed een scooterrijder dwars door een spoorboom.

Vorige maand waren de spoorbomen bijna een uur lang naar beneden, vanwege een storing. Tientallen mensen besloten daar niet op te wachten en glipten langs de spoorbomen, tot ongenoegen van ProRail. Treinen moesten stapvoets rijden vanwege de gevaarlijke situatie.

LEES OOK:

Tientallen mensen glippen tussen spoorbomen door: 'Levensgevaarlijk'

Auto raast voorbij sluitende spoorbomen, Sam (14) overleeft de klap

Scooterrijder ramt spoorboom en valt op rails voor aanstormende trein