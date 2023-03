Overval op vakantiepark blijkt in scène gezet, medewerker opgepakt

De politie vermoedt dat de overval zondagmiddag op de gamehal op vakantiepark Het Vennenbos in Hapert in scène is gezet. Eén van de aangehouden verdachten is een medewerker van de gamehal. De politie vermoedt dat zij zich expres heeft laten overvallen.

De melding van de overval kwam zondagmiddag om half een bij de politie binnen. Een medewerker van de gamehal zou met een wapen zijn bedreigd en moest een geldbedrag afstaan. De dader ging er daarna vandoor. Er raakte niemand gewond. Later die middag werden twee verdachten opgepakt, een 27-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Bladel. De vrouw werkt bij de gamehal op het park, zo maakte de politie woensdag bekend. Het gaat niet om een medewerker van het vakantiepark, benadrukt de manager van het park. "De gamehal is een externe partij", geeft hij aan. Flink geldbedrag gevonden

Bij een huiszoeking na de aanhouding van het duo vond de politie een flink geldbedrag. In het onderzoek naar de overval hield de politie maandagavond nog twee verdachten aan, een 31-jarige vrouw uit Hapert en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie vermoedt dat zij betrokken zijn geweest bij het in scène zetten van de overval. De vier verdachten zitten niet meer vast, zo laat ze weten.