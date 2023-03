23 zwaar verwaarloosde katten uit vervuild huis gehaald

In een vervuild huis in de gemeente Cranendonck zijn vorige week donderdag 23 verwaarloosde katten gevonden. De politie en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming hebben de dieren naar een opvang gebracht.

De katten van het populaire ras Maine Coons zaten in hun eigen ontlasting, zo bleek tijdens een controle. Hun vacht was vervilt en tandvlees was ontstoken. De eengezinswoning waarin de 23 katten zaten, was ernstig vervuild, zo meldt de inspectiedienst. Er hing ook een penetrante ammoniaklucht die waarschijnlijk werd veroorzaakt door alle ontlasting van de katten.

De inspectiedienst heeft de katten in meegenomen en ondergebracht op een geheime plek. Alle kosten voor het transport, onderdak en (medische) verzorging worden verhaald op de eigenares.

Terugkeer

De vrouw heeft een paar weken de tijd om haar dieren terug te vragen. Alleen dat gaat niet zomaar. Pas als de katten weer helemaal gezond zijn, alle kosten zijn betaald en haar huis weer op orde is, krijgt ze de dieren mogelijk terug. Mocht dat allemaal niet gebeuren, dan zoekt de opvang een nieuwe plek voor de katten.

In de gemeente Cranendonck liggen onder meer Budel, Maarheeze en Soerendonk. Waar de katten zijn gevonden is niet bekendgemaakt.