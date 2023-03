Hoogste beloning ooit voor de gouden tip die naar Bolle Jos leidt

De beloning van 200.000 euro voor de gouden tip die leidt naar Bolle Jos, is de hoogste beloning die justitie ooit heeft uitgeloofd. Voor Bolle Jos waren Ridouan Taghi en Saïd Razzouki de ‘duurste’ voortvluchtigen met een beloning van 100.000 euro.

Justitie wil de Bredanaar zo graag oppakken dat er nu voor is gekozen om de beloning te verhogen van 75.000 euro naar twee ton. Een enorm bedrag als je kijkt naar andere zaken. De 56 bedragen die de afgelopen 10 jaar in Brabant zijn uitgeloofd, liggen over het algemeen rond de 15.000 euro.

Maar wat justitie betreft, is de beloning voor het vinden van Jos Leijdekkers uit Breda de hoogste. Deze 31-jarige topcrimineel wordt door justitie gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal in 2019.

Buiten justitie om worden nog hogere bedragen betaald voor een gouden tip. Zo looft de Peter R. de Vries Foundation een beloning van een kwart miljoen uit voor dé tip in zaak van de verdwenen Germa van den Boom uit Nieuwendijk. Dezelfde stichting heeft zelfs een miljoen over voor de oplossing van de cold casezaak Tanja Groen. En wie een tip heeft over de overvallers op de Tefaf vorig jaar, krijgt van de verzekeraar een half miljoen.

Opvallend is dat er in die periode nog nooit een keer zo’n beloning is betaald. Angst voor wraak is volgens een onderzoek van de Open Universiteit een reden om iemand niet aan te geven. Beloningen verhogen, helpt dan ook niet, concluderen de onderzoekers.

Dat de kans op succes zo laag is, maakt volgens justitie niet per se uit. "Baat het niet dan schaadt het niet. Toegegeven: het aantal uitgekeerde beloningen is ook landelijk gezien klein. Maar bij iedere zaak die hierdoor toch wordt opgelost, zijn wij blij."

De manier waarop beloningen worden ingezet is de laatste jaren ook veranderd. Eerst was het vooral een laatste redmiddel bij cold cases, maar tegenwoordig wordt een beloning vaker ingezet in een opsporingsonderzoek.

Zo probeert justitie volgens de onderzoekers onrust te creëren bij daders en mensen in hun omgeving, in de hoop dat zij onder druk fouten maken. Bijvoorbeeld door cruciale informatie te bespreken via een afgetapte telefoonlijn.