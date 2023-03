Lindsay van Zundert bereidt zich voor op WK, maar geldzorgen zijn niet weg

Ze richt zich nu helemaal op het Wereldkampioenschap Kunstrijden in Japan dat volgende week begint. Even de zorgen aan de kant. Maar zorgen heeft ze, kunstrijdster Lindsay van Zundert (18) uit Etten-Leur. En dat zijn vooral zorgen van financiële aard. Komt er genoeg sponsorgeld binnen om haar carrière voort te kunnen zetten? Kan ze naar de Olympische Spelen van 2026 in Milaan? Het zijn bange vragen waar ze het antwoord nu nog niet op kan geven. Ze vertelt er woensdag over in het TV programma 'KRAAK Vraagt Door'.

Lindsay zelf heeft altijd veel over gehad voor haar sport. Toen ze 14 was ging ze langs de deur: "Hallo mevrouw, heeft u u nog lege flessen?". Ze zamelde statiegeldflessen in om haar Olympische droom waar te kunnen maken. Die droom kwam uit, vorig jaar in Beijing, maar nu zou ze bijna weer langs de deur moeten, want ze kan het hoofd financieel nauwelijks boven water houden. En ze is dan ook echt bang dat ze er om die reden niet bij zal zijn in Milaan.

Ze verbaast zich erover. Nederland heeft voor het eerst in bijna 50 jaar weer iemand op de kunstschaats die goed genoeg is voor de Olympische Spelen, maar er is geen geld.

En dat nu het net weer zo lekker gaat. Vorig jaar zomer had ze een enorme dip. Ze pakte haar schaatsen en gaf die aan haar moeder, met de woorden: 'hier, zoek het maar uit.' Ze had er geen zin meer in. Na alle mooie ervaringen in Beijing en alle aandacht die daar bij hoorden viel ze in een zwart gat.

Met hulp van een mental-coach kreeg ze de zin weer te pakken. Ze geniet ervan als ze op het ijs staat. Elke dag weer. Maar onderhuids altijd die twijfel, hoe lang houden we dit financieel nog vol? Volgende week zet ze alles op alles op het WK in Japan, maar daarna wachten toch weer de geldzorgen.

