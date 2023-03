Kritiek op daklozenopvang in Breda: 'Mensen worden te snel op straat gezet'

Advocaat Peter Schouten zegt dat er structureel iets mis is bij de daklozenopvang in Breda. De bekende strafpleiter uit Breda vindt het stuitend dat er dit jaar in twee maanden tijd al meer dan dertien daklozen voor langere periode op straat zijn gezet. Ook daklozen die de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) bezoeken, hebben flinke kritiek. SMO zegt zich er niet in te herkennen.

In 2022 heeft de leiding van de Doorstroomvoorziening van de Bredase daklozenopvang in totaal 73 mensen op straat gezet. Dat varieerde van een time-out van enkele uren tot aan meerdere weken. Dit jaar kregen er tot nu toe 13 cliënten een dergelijke straf. "Het is stuitend hoeveel straffen er worden uitgedeeld bij het daklozencentrum in Breda", zegt advocaat Peter Schouten. "Daklozen stromen niet door naar andere huisvesting. Er wordt veel gestraft omdat veel daklozen een ruw randje hebben omdat ze een moeilijk leven hebben gehad. Ik wil nog net niet zeggen dat de daklozenopvang een schrikbewind voert, maar het is echt niet normaal om mensen voor straf op straat te gooien." SMO spreekt dit in een schriftelijke verklaring tegen. "We hebben een lange adem en leggen zeker niet meteen sancties op."

"Ik mocht geen weerwoord meer geven en dus schopten ze me maar buiten."

Thomas is een van die cliënten die voor straf twee maanden op de keien is gezet. Peter Schouten is zijn advocaat. Thomas demonstreert nu wekelijks bij het stadhuis in Breda en heeft felle kritiek op het beleid van de daklozenopvang. "Ik ben eruit gezet om wissewasjes", zo zegt hij. "Het is niet menselijk." Naar aanleiding van zijn situatie sprak Omroep Brabant meerdere (ex-)cliënten en merkte ook bij hen veel onvrede. Zoals bij de 34-jarige Dave: "Ik moest een keer twee dagen op straat slapen omdat ik te veel gedronken had. Ik blies 1,2 promille in plaats van de toegestane 1,0. Maar een ander mocht met 2,4 promille wel naar zijn kamer. Als ze je niet mogen, word je soms sneller gestraft." Een vrouw (36) die niet met naam genoemd wil worden, moest een nacht op straat doorbrengen omdat ze twintig minuten te laat binnen was. "Ik werk hard en gebruik geen drugs", vertelt ze, "maar ik mocht niets meer terugzeggen en dus schopten ze me maar buiten. Dat was een hel en ik heb heel hard moeten huilen."

"Jong en oud, verslaafd of niet, alles zit door elkaar en dat vraagt om heldere regels."

De 49-jarige Hans heeft weer een andere klacht. "We hebben een fatsoenlijk bed, maar er is weinig zorg", zegt hij. "De hulpverlening is belabberd en het personeel ziet ons als een stel nietsnutten. Ze doen ook niets. Ja, ze spelen de hele dag pingpong en maken ons eten op. Hier moet flink de bezem doorheen." Maar niet iedereen denkt er zo over. "Ik heb ook bij de daklozenopvang gezeten", laat Ron weten. "Als je actief bent, geen drugs gebruikt en geen grote mond hebt, kan je in vier maanden zonder problemen doorstromen naar een huis." "In de Doorstroomvoorziening zitten mensen onvrijwillig bij elkaar", zo laat SMO nog weten. "Jong en oud, verslaafd of niet, alles zit door elkaar. Van mensen die nooit met de politie te maken hebben gehad tot ex-gedetineerden of zelfs ex-tbs’ers. Dat vraagt om heldere regels. Om de veiligheid van bewoners en van medewerkers te waarborgen, moeten we soms maatregelen nemen. Het belang van de groep gaat voor het belang van de enkeling. Er zijn maatregelen als iemand niet meewerkt aan een plan om terug te keren in de maatschappij. Maar ook als iemand de regels aan zijn laars lapt."

"Als je hulpverlening vooral bestaat uit straffen, is er iets goed mis."