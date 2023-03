BBB-lijsttrekker: 'Winst BBB komt door onvrede die leeft in het land'

De winst van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen komt volgens John Frenken, lijsttrekker van de partij in Brabant, door 'wat er breed in Nederland leeft'. "We hebben al heel lang de vlag op zijn kop hangen. Dat heeft niet allemaal met BBB te maken, maar het zegt iets over een stuk onvrede wat er heerst”

De BBB haalt volgens de exitpoll in Brabant 19,5 procent van de stemmen. Dat betekent dat de partij ook in Brabant de grootste wordt en 12 zetels kan innemen. Goede voorbereiding

Frenken zegt dat de BBB de afgelopen anderhalf jaar bezig is geweest om de partij voor te bereiden op de verkiezingen. "We hebben voldoende mensen en we zijn goed voorbereid. Wat dat betreft, maak ik me helemaal geen zorgen. Het is nu afwachten hoeveel van die mensen dadelijk hier een zetel krijgen", aldus Frenken. Op de vraag of de partij open staat om ook met andere partijen straks samen te gaan werken, zegt Frenken: "We zijn absoluut een partij waar je mee kan samenwerken. Zo hebben we ons opgesteld en dat hoort tot de mores van de BBB. Een goede samenwerking is belangrijk."