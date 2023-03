Verlies CDA veel groter dan verwacht: ‘Dit is heel heftig’

“Ik had hem niet zo sterk zien aankomen. We wisten dat we zouden gaan verliezen, maar dit is echt heel groot.” Dat zegt CDA-lijsttrekker Erik Ronnes in reactie op de exitpoll, waar de partij in de Provinciale Staten teruggaat van negen naar drie zetels.

“Ik weet niet of de exitpoll nog aangepast gaat worden dat er nog wat verschuiving in zit, maar dit is heftig”, zegt een aangeslagen Ronnes. Totale sfeer in samenleving

Op de vraag of er stemmen van het CDA naar de BBB zijn gegaan, zegt Ronnes: “Ik denk wel veel. Ik denk dat het met een totale sfeer te maken heeft hoe de samenleving op dit moment tegen de overheid kijkt. Je ziet dat ze vanuit alle hoeken op BBB stemmen. Vandaar dat ze zo’n goed resultaat neerzetten.” Als gedeputeerde is Ronnes bezig met het stikstofdossier. Ronnes denkt niet dat hij iets heeft laten liggen in dat dossier. “Ik geloof niet dat dit met stikstof te maken heeft. De samenleving is veel breder en dit sentiment leeft breder.” Samenwerking

Ronnes sluit samenwerking met BBB niet uit. "We sluiten in principe geen samenwerking uit, behalve met Forum voor Democratie. En ik zie ons ook niet gauw samenwerken met de PVV."