Eindhoven maakt fout met tellen stemmen

De gemeente Eindhoven heeft een fout gemaakt bij het tellen van de stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens een medewerker van de gemeente ging het om het overnemen van een verkeerde tabel. Daardoor gaf Eindhoven resultaten aan de verkiezingsdienst van het ANP door die niet bleken te kloppen.

De PvdA zou volgens die gegevens zijn gegroeid van 8,3 naar 22,1 procent van de stemmen en de grootste partij in Eindhoven zijn geworden. Omdat dat een zeer afwijkend beeld gaf in vergelijking met uitslagen in andere gemeenten, bevestigde Eindhoven op verzoek van het ANP de doorgegeven informatie nog een keer.

GroenLinks grootste

Korte tijd later moest Eindhoven toch erkennen dat er een fout was gemaakt.

GroenLinks bleek de grootste partij in Eindhoven. Die partij boekte een kleine winst en behaalde in Eindhoven 13,2 procent van de stemmen. De VVD, in 2019 nog de grootste in de stad, verloor iets meer dan twee procentpunten en kwam uit op 11,9 procent, net voor de PvdA die met 10,7 procent de derde partij werd.

Forum voor Democratie, vier jaar geleden nog de derde partij, verloor bijna driekwart van de aanhang en kwam uit op 3,1 procent. De BoerBurgerBeweging (BBB) behaalde 8,3 procent.

