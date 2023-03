Fraude met Europese subsidies, eigenaren adviesbureau aangehouden

De opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidinspectie heeft donderdag twee eigenaren (50 en 55) van een organisatie- en adviesbureau in Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van fraude bij de aanvraag van Europese subsidies. De werkzaamheden werden verdubbeld op de facturen van het bedrijf. Zo wilden ze de subsidieaanvraag kunstmatig opdrijven. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna een half miljoen euro.

De aanhoudingen vonden plaats in Eindhoven en Roermond. Ook zijn panden doorzocht in Eindhoven en het Vlaamse Hamont-Achel. Hierbij zijn onder andere laptops, telefoons, harde schijven, administratie en dure horloges in beslag genomen. Verder is er beslag gelegd op een huis.

Het Eindhovense adviesbureau werd ingeschakeld door bedrijven die een Europese subsidie wilden aanvragen voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het gaat bijvoorbeeld om het tegengaan van ziekteverzuim en bijscholing. De aanvraag kon worden gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In meerdere gevallen verdubbelde het adviesbureau de uitgevoerde werkzaamheden op hun facturen. Op die manier is subsidie geclaimd uit het Europees Sociaal Fonds waar geen of minder recht op is.

Het adviesbureau is al enige tijd failliet, maar de eigenaren zijn nu alsnog aangehouden.