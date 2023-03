Antoine heeft de verwarming op 20 graden en betaalt 15 euro per maand

Helmonder Antoine Post heeft er warmpjes bijgezeten de afgelopen winter. Terwijl zijn vrienden zaten te klappertanden met de thermostaat op 17 en een flink bedrag voor energie moesten aftikken, verrichtte zijn nieuwe huis met een slim energiesysteem wonderen. De eindafrekening: 15 euro per maand.

Antoine kreeg anderhalf jaar geleden veel bekijks toen hij een enorme watertank onder het nieuwe huis in de Helmondse wijk Brandevoort liet installeren. Inhoud: honderdduizend liter. De tank maakt onderdeel uit van een energiezuinige woning, die de oud-student van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) samen met zijn collega’s aan het ontwikkelen is. Het was nog maar zeer de vraag hoe goed de watertank het zou gaan doen tijdens de winter. Maar nu het huis weer volop baadt in de eerste zonnestralen van maart, weet Antoine het zeker: het systeem met de ondergrondse watertank werkt heel goed. In de zomer komt de warmte van de zon via zonnepanelen en zonnecollectoren het huis binnen. Daarmee wordt het water van de tank opgewarmd en die warmte wordt in de winter weer gebruikt. “Het is eigenlijk een enorme thermosfles onder het huis”, zegt Antoine. Volgens hem was het water in de tank aan het einde van de zomer vorig jaar opgewarmd tot 60 graden. Het bleek genoeg te zijn om zijn huis in de winter mee te warmen. De temperatuur in de tank is nu 13 graden. Het is weer tijd voor de zon om zijn werk te gaan doen.

"Het systeem heeft een lange terugverdientijd."

Het klinkt erg simpel allemaal, maar dat is het volgens Antoine niet. “Het systeem is eigenlijk een hele ingewikkelde batterij. Onze meterkast was al ingewikkeld en is nu nog ingewikkelder geworden.” De ambitie van Antoine en zijn collega’s is het systeem geschikt te maken voor de reguliere woningmarkt. “Waar we ook naartoe willen, is dat iedere installateur het kan installeren.” Antoine zegt veel telefoontjes en e-mails te krijgen van mensen die ook interesse hebben in zijn systeem. Mensen bellen zelfs aan bij zijn slimme huis. Maar voor particuliere woningbezitters zal het niet makkelijk haalbaar zijn. “Het systeem heeft een lange terugverdientijd. Het werkt pas optimaal als je het kan delen. Wij richten ons vooral op de woningbouwcorporaties of grote bouwbedrijven. Zij kunnen collectieve systemen aanleggen en ermee omgaan dat iets zich over dertig jaar pas terugbetaalt.”

"Hoe kunnen we het systeem zo maken dat bewoners er alles uit kunnen halen?"

De woning van Antoine bestaat uit drie appartementen, die zijn aangesloten op het systeem. Volgens Antoine is het team klaar voor de volgende stap, het bouwen van 42 appartementen, waar ook reguliere huurders hun intrek gaan nemen. “Onze vraag is nu, hoe kunnen we het systeem zo maken dat je er als bewoner alles uit kunt halen, zonder dat je aan honderd knopjes hoeft te draaien?” Volgens Antoine hoeft hij er ook niet veel tijd meer in te steken. Een uurtje per week ongeveer. “En dat is omdat we ermee bezig willen zijn, maar je kunt het ook met rust laten. We zijn ook gewoon op vakantie gegaan.” De warmtepomp ging helaas wel kapot. “Maar wij hebben dan niet meteen een monteur nodig, omdat we de warmte van de tank hebben. Andere mensen met een kapotte warmtepomp, komen meteen in de kou. Wij konden tegen de monteur zeggen, kom volgende week maar een keertje. Dat was wel leuk.” In 2021 ging Omroep Brabant langs bij Antoine. Zijn huis was toen nog in aanbouw.