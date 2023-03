Vanuit je privésauna uitkijken over de savanne, maar dat is niet goedkoop

Voor een hotelkamer met uitzicht op de savanne met giraffen, zebra’s en neushoorns, hoef je binnenkort niet meer naar Afrika. De Beekse Bergen in Hilvarenbeek biedt het ook. En als je echt diep in de buidel tast, kun je de wilde dieren zelfs vanuit je privésauna bekijken.

Je kunt al langer op het safaripark overnachten, met de caravan of in een huisje. Maar de echte luxepoezen komen nu ook aan hun trekken.

De huisjes zijn geïnspireerd op de Dogon-stam. “Een volk uit Mali, Zuid-Afrika”, legt manager Stephanie Struis uit. “Een stam leeft in het ruwe binnenland, op dorre savannes met veel zand. En een ander op een klif met veel rotspartijen. En dat zie je hier allebei terug.”

Vanaf het dakterras van het centrale gebouw, het ‘Hogon House’, kijkt Struis uit over de savanne met daaromheen de vijftien gebouwen met hotelkamers. Gele gebouwen met veel houtwerk en rieten daken.

Breedlipneushoorn

De dieren bevolken de savanne sinds afgelopen zaterdag en dat was vaak even wennen, weet Struis: “Eén breedlipneushoorn komt uit het safaripark en de andere uit het resort, ze hebben elkaar nog niet eerder gezien. De giraffen moesten ook aan elkaar wennen, maar dat gaat nu goed.”

De zwarte paardantilopes zijn er nog niet: die komen uit andere Europese dierenparken. Andere blikvangers zijn de struisvogels en de watusi-runderen met indrukwekkende hoorns.

In het centrale Hogon House zijn twee grote restaurantzalen met grote ramen die ook uitkijken op de savanne.

Alles is nieuw, dat ruik je als je een hotelkamer binnenstapt. Standaard met terras met uitzicht op de savanne en de wilde dieren. Struis wijst op een kast met allemaal pictogrammen erop: “Deze hiërogliefen zijn van de Dogon-stam, dit is hun taal.”

'Best exclusief'

Alle luxe heeft wel zijn prijs: 430 euro per nacht. “Dat klinkt best exclusief,” geeft Struis toe, “maar we zijn een uniek product.” De prijs is voor een kamer voor drie personen, inclusief ontbijt en toegang tot alle attractieparken van Libéma, waar Beekse Bergen onder valt.

Wie de suite wil boeken betaalt 500 tot 600 euro, maar dan heb je er een privésauna bij met uitzicht op de savanne.

De officiële opening van het nieuwe safarihotel is op vrijdag 24 maart. Een week later gaat het open voor bezoekers.