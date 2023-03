Man doodt kat door erbovenop te gaan zitten: 40 uur taakstraf

Een kat is eind vorig jaar in Vinkel op gruwelijke wijze om het leven gekomen. Het dier werd geplet toen zijn baasje boven op hem ging zitten. De man zegt dat hij is uitgegleden. De politierechter in Den Bosch oordeelde donderdagmiddag anders. Zij vindt dat de 55-jarige man het dier bewust heeft gedood en dus kreeg hij een taakstraf van 40 uur.

Wat gebeurde er op de avond van 29 november 2022 precies in de keuken van het appartement waar de man met zijn vrouw woont? Eén ding is duidelijk: de man had die avond veel gedronken.

Dronken bui

“Ik had inderdaad veel bier op”, geeft hij toe. Volgens zijn echtgenote wel een krat, zo citeerde de politierechter uit het onderzoek van justitie. Ondanks zijn dronken bui, ontkent de man dat hij met opzet op het dier is gaan zitten.

”Ik heb dat niet gedaan. Ik ben geen dierenbeul en heb me juist aangesloten bij stichting DierenLot. Wat er dan wel is gebeurd? Ik had die avond geitenwollen sokken aan en ben daarmee op de gladde keukenvloer uitgegleden toen ik bier uit de koelkast wilde pakken. Ik viel en kwam boven op de kat terecht. En dat ging erg hard. Ik kon anderhalve maand amper lopen.”

Voor de kat liep het nog slechter af: die overleefde het niet. “Wat wil je? Ik weeg een kilo of negentig. Dat ik daarna heb geroepen dat ik het dier heb vermoord, kwam doordat mijn vrouw en de buurvrouw zo hysterisch reageerden. Ik was ook gestrest.”

Opvallend stil

Zijn vrouw, die niet op de zitting was, denkt er duidelijk anders over. Ze vond het opvallend stil toen ze in haar bed lag. Ze ging naar beneden en zag haar man met beide knieën op de kat zitten. Het kopje van het dier stak tussen zijn benen uit.

Waarom zou de man een eind hebben willen maken aan het leven van het dier? Hij bleek zich al geruime tijd te ergeren aan de gebrekkige gezondheid van het dier. De kat plaste die avond over zijn benen. Mogelijk was dat de druppel die zijn emmer liet overlopen.

De officier geloofde niet dat de man was uitgegleden en dat het slachtoffertje hierdoor werd verpletterd. Ook forensisch onderzoek leverde hiervoor geen bewijs. Bovendien: hoe kan de man verklaren dat hij ineens sloffen droeg toen de politie aankwam?

Strafblad

De straf die de rechter hem oplegde, kan flinke gevolgen hebben. De man was al ontslagen bij zijn vorige werkgever. Nu hij een strafblad heeft, dreigt hij ook naast een nieuwe baan te grijpen.

De man liet doorschemeren dat dit wel eens het eind van zijn huwelijk kan betekenen. “Ik kan mijn vrouw en onze andere kat niet onderhouden als ik geen werk heb.”