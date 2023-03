Zo verloor een vrachtwagen 10 ton slachtafval op de A67, weg weer open

De enorme lading slachtafval die donderdagmiddag op de A67 belandde, is uit de bovenkant van een vrachtwagen geschoten. Dat gebeurde nadat de vrachtwagen vol in de remmen moest en op een andere vrachtwagen botste. Op dashcambeelden is te zien hoe kilo's ingewanden uit de wagen schieten.

Jeroen stopte op de vluchtstrook om te kijken hoe erg de schade was. "Het was echt heel vies om te zien. Allemaal stukken dier plakten aan mijn auto." Jeroen moest ergens zijn, dus hij reed maar weer door. Na een tijdje begon het enorm te stinken in zijn auto. "Het werd steeds erger. Ik ben net dus maar naar de wasstraat gereden. Daar heb ik verteld wat er is gebeurd."

Inmiddels heeft Jeroen weer een schone auto en is hij van de schrik bekomen. "Mijn auto rijdt nog, dus er is verder ook niks aan de hand. Maar het was wel even goor."

De weg bleef donderdag tot diep in de nacht dicht tussen Asten en knooppunt Leenderheide. De weg moest flink gereinigd en hersteld worden.