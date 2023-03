Judoka Roy Meyer werkt winkeldief tegen de grond: 'Hij bleef netjes liggen'

Judoka Roy Meyer heeft afgelopen zondag in het centrum van Rotterdam een winkeldief aangehouden. De sportman, die in Breda woont maar in Rotterdam traint, zat met zijn gezin in zijn auto toen hij een beveiliger van een winkel achter twee dieven aan zag gaan.

"We stonden voor het zebrapad te wachten en het gebeurde op vijf meter van m'n auto", vertelt Meyer aan RTV Rijnmond. "Ik vroeg aan mijn vriendin of ik moest gaan helpen en zij zei: 'Ga er maar achteraan'. Ik rende op sokken achter hem aan over de trambaan, het zag er waarschijnlijk niet uit."

Voetveeg

Maar op sokken of niet, na honderd meter kreeg Meyer de dief, die volgens hem chocola had gestolen, te pakken: "Ik pakte hem met één hand bij zijn kraag en veegde hem met m'n voet onderuit. Hij bleef netjes liggen toen ik had gezegd dat hij mij niet nog een keer moest laten rennen."

Een tweede dief was op tijd door een beveiliger gegrepen. De politie heeft de man die door Meyer was gepakt, van hem overgenomen. "Ze hebben mijn verklaring opgenomen en me bedankt", zegt de judoka nuchter. "Daarna zijn we gaan eten."

Op sokken

Maar waarom liep hij nou eigenlijk op sokken? "We waren bijna te laat dus ik had mijn schoenen op de achterbank gegooid, die zou ik wel aandoen als we bij het restaurant waren", verklaart Meyer. Zorgen over zijn voeten had hij niet: "Ik ben judoka, dus ik ben vaker op blote voeten. Er zit een dikke laag eelt op."

Het is niet de eerste keer dat Roy Meyer een winkeldief pakt: "Dit jaar heb ik in Breda ook al geholpen in de Jumbo. Daar had iemand blikjes bier gestolen en die gooide hij naar een beveiliger." Ook daar greep de judoka in. "Ik ben daar niet bang voor. Het is je verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan een veilige samenleving."