De brandweer moest vorig jaar 1124 keer uitrukken voor een woningbrand, terwijl dat het jaar daarvoor nog een stuk minder was. Een doorgebrande stekker, een brandende sigaret of vlam in de pan kan al de oorzaak zijn. Wouter van der Dennen, adviseur Brandveilig Leven, laat in de video zien hoe simpele tips soms levens kunnen redden.