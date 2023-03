Toename woningbranden komt onder meer door 'vergeetachtige ouderen'

Het aantal woningbranden is de afgelopen jaren alleen maar gestegen en vergrijzing is daarbij een van de grootste oorzaken. Het aantal ouderen neemt toe en doordat zij minder mobiel zijn, minder oplettend en vaker vergeetachtig zijn zij vaak slachtoffer. Dat zegt Marcel van Gerwen, medewerker risicobeheersing bij Brandweer Brabant-Noord.

Vorig jaar moest de brandweer meer dan 1100 keer uitrukken voor woningbranden in Brabant. Dat is dertien procent vaker dan een jaar eerder. En ook in de jaren daarvoor was het aantal branden nog nooit zo hoog.

Dodelijke slachtoffers blijken vaak ouderen. Tweederde van het aantal slachtoffers dat vorig jaar viel bij woningbranden was zestig jaar of ouder. En daarvan was de helft tachtigplus.

Volgens Marcel van Gerwen beginnen de meeste branden bij de wasdroger. “In Den Bosch hebben we jaarlijks vijftien tot twintig woningbranden door de droger.” Maar ook tijdens het koken gaat het volgens hem regelmatig fout. Roken in huis staat op de derde plaats in het lijstje. Zo vallen vooral oude mensen met een sigaretje op de bank of in bed in slaap.

Van Gerwen heeft een aantal tips:

Hang een rookmelder op elke verdieping en in de buurt van risicovolle apparaten.

Zorg dat je die test en zeker weet dat je de rookmelder ook hoort als je slaapt.

Zet de wasdroger alleen aan als je thuis bent.

Laad je telefoon overdag op en als je die toch ‘s nachts wil opladen naast je bed, zorg dan dat je een rookmelder op je slaapkamer hebt.

