Dochter Romi van Roy Donders en Michelle is geboren: 'Een klein wondertje'

Roy Donders en zijn vriendin Michelle hebben deze vrijdag een dochter gekregen. Ze heet Romi Johanna Maria Donders. Het meisje is om kwart voor negen ter wereld gekomen in Eindhoven. Met moeder en kind gaat het goed. De Tilburgse zanger en stylist spreekt van 'ons klein wondertje'.

Volgens de trotse vader is Romi kerngezond en is met de moeder ook alles goed. Het meisje moest via een keizersnede gehaald worden. Roy hoopt dat zijn vriendin en hun dochter zaterdag naar huis kunnen. Maar nu al 'genieten ze van elkaar', zo laat hij trots weten.

Vorig jaar oktober maakte het stel al bekend dat hun kind een meisje zou gaan worden. Dit deden ze door een gender reveal party op het YouTubekanaal van Roy Donders. Compleet met vuurwerk en ander feestvertoon werd aan iedereen die het weten wilde, verteld dat het stel een dochter zou krijgen.

Roy en Michelle leerden elkaar in 2021 kennen tijdens een vakantie in Griekenland. De zwangerschap van de Eindhovense kwam als een grote verrassing voor het stel, maar ze zijn wel reuzeblij met hun kind.

