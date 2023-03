Kerk verloor bijna 40.000 euro door babbeltruc, verdachte ontkent alles

De Molukse Evangelische Kerk in Breda raakte vorig jaar in een klap bijna 40.000 euro kwijt door een babbeltruc. Een nepmedewerker van de bank wist de penningmeester via de telefoon de pincode van meerdere passen te ontfutselen. En toen een andere ‘medewerker’ vervolgens die passen ophaalde, was binnen een uur het enorme bedrag verdwenen. Justitie weet zeker dat de pas 19-jarige Patrick van D. uit Drunen dit heeft gedaan.

De vrouw die verantwoordelijk is voor de financiën van de Molukse kerk bleek in de rechtszaal nog behoorlijk onder de indruk van wat haar vorig jaar overkwam. Ze voelt zich schuldig, omdat ze vindt dat ze het vertrouwen van de kerk heeft beschaamd. Ze vertrouwt ook niemand meer sinds ze fors werd opgelicht en ze voelt zich nog steeds angstig, bijvoorbeeld als de telefoon gaat.

Pincodes afgeven

Op 19 februari 2022 werd ze gebeld door iemand die zei dat hij een medewerker van de ‘Internationale Bankfraude’ was. Die vertelde dat er al honderden keren was geprobeerd om de rekeningen van de kerk en van haar te hacken. Snelle actie was geboden en daarvoor moest mevrouw de pincodes geven. Een andere medewerker van de bank zou de passen nog komen halen.

Binnen een uur nadat de ‘medewerker’ de passen had opgehaald was er bijna 40.000 euro verdwenen. Overgemaakt naar klusbedrijven of gepind bij de pinautomaat op de Koningin Emmasingel in Breda.

'Verdachte op camerabeelden'

En degene die daar op 19 februari 2022 pint met die passen, is volgens de officier van justitie Patrick van D. Volgens justitie stond hij daar op 24 februari weer om geld te pinnen van een ander slachtoffer. In dat geval zo’n 6700 euro.

De verdachte ontkende vrijdag voor de rechtbank met kracht dat hij te zien is op de beelden van de pinautomaat. Hij gaf wel toe dat hij in 2021 een keer in Gouda is gefilmd met een gestolen pas bij een pinautomaat, maar dat was een heel andere zaak. Ook gaf hij aan dat hij de afgelopen jaren veel slechte dingen had gedaan, maar dat die donkere periode nu achter hem lag.

'Geoliede machine'

In het dossier zitten echter foto’s van vele verdachte pintransacties in heel Nederland waarbij, volgens meerdere rechercheurs, steeds Patrick van D. te zien is. Kenmerken van zijn gezicht, zoals een opvallende pukkel of moedervlek op zijn voorhoofd, een zelfde jas of schoenen wijzen er volgens hen allemaal op dat hij onderdeel is van een ‘geoliede machine’ die met babbeltrucs geld verdient.

In oktober zou Patrick zelfs gefotografeerd zijn door de dochter van een potentieel slachtoffer in Kaatsheuvel. De dochter vertrouwde het bankverhaal van haar moeder niet en reed snel naar haar huis. In de voortuin stond een jonge man, die op de vlucht sloeg, toen de dochter een foto maakte. Het was Patrick van D. die net aan wou bellen, meent justitie op basis van zijn postuur en vooral zijn jas, die al eerder in beeld was.

'Mager bewijs'

De advocaat van Patrick van D. vond het bewijs allemaal wat mager. Er is niets wat hem linkt aan deze zaken, betoogde ze. “Er is niets bij hem gevonden, er zijn geen telefoongegevens die hem ergens aan linken, alle foto’s zijn te vaag. En enkel eenzelfde jas is te weinig.”

De officier van justitie wist wel beter, zei hij. Patrick van D. moet een straf krijgen voor het oplichten van mensen door middel van een babbeltruc of voor het opnemen van geld van iemands rekening. Hij eiste 71 dagen cel, die van D. al in voorarrest heeft gezeten. En een werkstraf van 180 uur.

Behalve deze straf eiste de officier namens de slachtoffers dat Van D. de geleden schade betaalt. Bij elkaar zijn er nog tienduizenden euro's kwijt, die niet door een bank of verzekering zijn vergoed.

De uitspraak is over twee weken.