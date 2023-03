Stadionverbod voor voetbalsupporter afgewezen door de rechter

Een supporter van FC Eindhoven mag weer naar de thuiswedstrijden van zijn voetbalclub. Hij kreeg vorig jaar oktober een stadionverbod van vijf jaar, omdat hij een steward van de vereniging zou hebben geslagen. De rechtbank in Den Bosch heeft bepaald dat het verbod ten onrechte is opgelegd, omdat de club die straf onvoldoende heeft onderbouwd.

De mishandeling zou op 16 september vorig jaar hebben plaatsgevonden bij het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. Na de competitiewedstrijd tussen FC Eindhoven en Roda kregen aanhangers van de twee ploegen ruzie met elkaar. Een veiligheidscoördinator van de thuisclub werd hierbij een aantal keer van achteren op zijn hoofd geslagen.

Later pas uitleg

De supporter, die de rechtszaak had aangespannen, kreeg een maand later te horen dat hij voor 'zijn gedrag' werd bestraft. Hij kreeg een stadionverbod voor vijf jaar. Pas later maakte de club duidelijk dat ze op basis van getuigenverklaringen en een e-mail van het slachtoffer de straf had uitgedeeld. Maar nergens wordt gezegd dat de supporter een klap heeft uitgedeeld. Hij blijft zelf ontkennen dat hij heeft geslagen. De rechter vindt daarom dat het zijn woord tegen dat van FC Eindhoven is.

De rechter heeft daarom besloten dat het stadionverbod moet worden geschrapt. De club moet de proceskosten van ruim 1500 euro betalen. Ook moet ze een dwangsom van 500 euro per dag betalen als ze de uitspraak aan haar lars lapt. Als de club vasthoudt aan het stadionverbod moet ze een bodemprocedure in gang zetten. FC Eindhoven en de advocaat van de fan konden nog niet reageren op het oordeel van de rechter.