Auto's en motoren niet meer gratis overgezet door de Bergsche Maasveren

De Bergsche Maasveren zijn vanaf komende zomer niet meer gratis. Na bijna 120 jaar komt hiermee een eind aan een traditie. Gemotoriseerd verkeer moet voortaan gaan betalen als gebruik wordt gemaakt van het Bernse Veer, het Capelse Veer en het Drongelense Veer. Alleen voor landbouwvoertuigen wordt een uitzondering gemaakt.

Ook voor fietsers en voetgangers blijft de overtocht gratis. De maatregel is nodig, omdat de stichting jaarlijks gemiddeld ruim 700.000 euro verlies lijdt.

Na bijna 120 jaar

Mathé Holleman, voorzitter van de Stichting Bergsche Maasveren: “Het is heel zuur om na bijna 120 jaar toch een vergoeding te moeten vragen, maar de blijvende bereikbaarheid voor inwoners is belangrijker dan de traditie.”

De drie veren zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk in Brabant en het Gelderse Zaltbommel. Zij zijn sinds 2009 ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de veerverbindingen. Maar het geld dat ze hiervoor hebben gekregen van het rijk, bijna 23 miljoen euro, is te weinig om de veren blijvend in de vaart te houden.

'Kunnen niet anders'

Holleman: “We teren nu maand na maand tienduizenden euro’s in op ons eigen vermogen. Dat is een onhoudbare situatie waardoor we niet anders kunnen.” De stichting had de vier gemeenten gevraagd jaarlijks een tot twee ton bij te dragen. Dat was hen te gortig, waarna is besloten om aan gemotoriseerd verkeer geld te gaan vragen.

De gemeenteraden van de vier gemeenten moeten nog wel instemmen met het besluit. Als dat is gebeurd, dan gaat de regeling 17 juli in. Vaste gebruikers kunnen een abonnement nemen en daarmee korting krijgen. Kaartjes worden alleen online verkocht, waardoor er geen extra personeel nodig is.