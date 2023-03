FC Den Bosch boekt weer eens een zege, Willem II verrast ADO Den Haag

FC Den Bosch, pas nog het lachertje van de Keuken Kampioen Divisie, heeft voor het eerst sinds vier wedstrijden gewonnen. FC Dordrecht werd met 3-1 geklopt. Met dezelfde cijfers versloeg Willem II in Den Haag ADO. Een goede start voor de Tilburgse formatie in de vierde periode.

ADO Den Haag - Willem II 1-3

Het duel in Den Haag kende twee verschillende gezichten. In de eerste helft was ADO de betere ploeg en kwam ze door een gelukkig doelpunt van Joël Zwarts al na een minuut aan de leiding. Na de pauze waren de rollen omgedraaid en dicteerde Willem II het spel. Matthias Verreth herstelde met een knappe vrije trap het evenwicht in de 52e minuut. Daarna werd het de wedstrijd van Elton Kabangu, die door treffers in de 60e en 67e minuut een groot aandeel had in de terechte Tilburgse winst. Die zege voor de nummer vijf van de ranglijst had zelfs nog hoger kunnen uitvallen.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-1

2-0 voor na 40 minuten. Dat is de afgelopen weken wel eens anders geweest bij FC Den Bosch. Het thuispubliek kon dan ook zijn lol niet op bij de twee treffers in de wedstrijd tegen nummer voorlaatst FC Dordrecht. De eerste was een eigen doelpunt van Elso Brito. Faris Hammouti duwde hem omver, maar scheidsrechter Ingmar Oostrom zag er geen overtreding in. In de 40e minuut maakte Hammouti er zonder hulp van een tegenstander 2-0 van. De middenvelder kreeg overigens ook nog een gele kaart, net als Anouar El Azzouzi (FC Dordrecht).

Bij FC Den Bosch stond aanvoerder Wouter van der Steen weer onder de lat. De twee voorgaande duels moest zijn vervanger Konrad Sikking zeventienmaal vissen. Van der Steen hoefde slechts één tegentreffer te incasseren, van Tidjany Chabroi Touré. Danny Verbeek wist bij een snelle uitbraak in de 59e minuut het duel in Bosch’ voordeel te beslissen. Daarna liet de thuisclub nog een enorme kans op 4-1 liggen.