112-nieuws: auto breekt in tweeën op N285 • aanrijding op spoor

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.30 Aanrijding op het spoor Tussen Eindhoven en Helmond reden vanochtend vroeg korte tijd geen treinen na een aanrijding. Die vond rond kwart over zes plaats. De NS verwacht dat het treinverkeer rond kwart over zeven 's ochtends weer zoals gepland zou moeten verlopen.

23.21 Auto breekt in tweeën op N285 Een auto is gisteravond laat in tweeën gebroken op de N285 tussen Made en Zevenbergschen Hoek. Dit gebeurde rond kwart voor elf. De bestuurder verloor op de rechte weg de macht over het stuur, raakte met de auto drie bomen langs de weg en kwam om het leven. LEES OOK: Dode bij crash: auto raakt drie bomen en breekt in tweeën Diverse hulpdiensten werden opgeroepen na de cash bij Zevenbergschen Hoek (foto: SQ Vision).