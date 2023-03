112-nieuws: Motorrijder ramt boom • Meisje vermist in Valkenswaard

18.59

Een motorrijder is zaterdag aan het eind van de middag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Sluizeweg in Drimmelen. Door nog onbekende oorzaak ramde de motor bestuurder een lantaarnpaal en een boom. Het slachtoffer is met ernstig letsel met een ambulance met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg. Een traumaarts is met het slachtoffer meegereden.