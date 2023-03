Scouts Lotte en Robin naar Zuid-Korea: 'Tenten zijn er te klein voor ons'

Zo'n veertig scouts uit de regio Breda vertrekken komende zomer naar Zuid-Korea om mee te doen aan het wereldwijde evenement Jamboree, een grote bijeenkomst van scouts van over de hele wereld. In Oisterwijk kwamen ze zaterdag samen om elkaar beter te leren kennen. Omdat de Nederlandse jongeren gemiddeld 20 centimeter groter zijn dan Koreanen, worden de tenten op verzoek van de Nederlanders aangepast en groter gemaakt. Anders hangen ze straks letterlijk met hun benen buiten.

De zestienjarige Lotte uit Breda is één van de scouts die naar Korea gaat. Voor de reis moet flink wat geld worden neergeteld, want die kost maar liefst vierduizend euro. Het is dan ook wat anders dan een schoolreisje naar Londen of Parijs.

In Korea komen op de Jamboree 50.000 scouts uit 160 landen. Uit Nederland gaan er 1200 scouts mee. Kennis maken met leeftijdgenoten uit andere landen en culturen, dat is iets wat Lotte het meeste trekt aan het evenement. Op het programma staat ook een dagtrip naar de grens met Noord-Korea gepland, de strengst bewaakte grens ter wereld, maar door spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea is het nog onduidelijk of dat door kan gaan.

De 17-jarige Robin uit Breda is ook een van de gelukkigen die naar Zuid-Korea gaat en hij is nu al enthousiast: "Fantastisch! We hebben ook een super leuke groep. Mijn ouders zeiden ook: 'dit kan je maar een keer in je leven doen'. Ik ben helemaal blij, dit is zo leuk!"

Ook Robin laat zich sponsoren om de dure reis te kunnen maken. Zelf heeft hij een baantje bij de Jumbo om te sparen voor de reis.

Een van de activiteiten waar Robin erg naar uitkijkt is dat hij een nacht gaat slapen bij een Koreaans gezin: "Dat is vet, dat is naast de Jamboree nog mooier."