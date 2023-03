Flemming gelooft eigen succes soms niet: 'Wat overkomt mij hier?'

Zanger Flemming Viguurs kan soms nog niet geloven dat hij al dik een jaar hit na hit scoort. Hij heeft in korte tijd zijn plekje in de Nederlandse popscene veroverd. "Ik moet mezelf eigenlijk elke dag knijpen", zegt de 26-jarige Vughtenaar tegen het ANP. "Dan denk ik: wat overkomt mij hier? Het is wel bizar."

Het debuutalbum van de zanger, simpelweg getiteld Flemming, bivakkeert al wekenlang bij de eerste tien van de albumlijst. Hij vindt het mooi om te zien dat hij na zijn eerste hitsingles ook met een plaat weet te scoren. "Het is te gek om te zien dat het zo goed gaat", vindt hij. Het vak als popzanger bevalt Flemming dan ook bijzonder goed. "Het is echt leuk. Elke dag is wel iets leuks en elke week is er weer een feestje. Ik ben gewoon heel erg blij dat het allemaal zo goed gaat en ik hoop dat we dit de komende jaren mooi door kunnen zetten." Paracetamollen staat al dertien weken in de Top 40.

