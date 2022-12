Flemming opent Groots met een zachte G: 'Megaveel zin in!'

Flemming opent volgend jaar Groots met zachte G. Dat maakte zanger Guus Meeuwis woensdagavond bekend. "Megaveel zin in", schrijft Flemming op Instagram onder de aankondiging.

De hoogtepunten stapelen zich in rap tempo op voor Flemming Viguurs uit Vught. Hij stond al meer dan een jaar onafgebroken in de Top 40. Met Amsterdam scoorde hij een megahit en momenteel is hij ook te zien in de WK-reclame van Albert Heijn.

Volgend jaar is hij dus te zien bij Groots met een zachte G. De concerten van Guus Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven staan gepland op 16, 17 en 18 juni. Flemming is bij alle drie de concerten het voorprogramma.

Guus Meeuwis en Flemming kennen elkaar van de Vrienden van Amstel Live en The Streamers.

Tijdens Paaspop spraken we Flemming uitgebreid over zijn jongensdroom: