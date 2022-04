Scoort Flemming met derde single wéér dikke hit? ‘Beste nummer tot nu toe’

Een jaar geleden deed de naam Flemming Viguurs (26) bij amper iemand een belletje rinkelen. Nu brengt de zanger uit Vugt zijn derde single in zeven maanden tijd uit, speelt hij twaalf keer in een uitverkocht Ahoy en durft hij te dromen over een carrière zoals Guus Meeuwis. Maar eerst zijn derde eigen nummer: Automatisch. ”Een lekker positief dansnummer en eentje die niet over de liefde gaat’’, vertelt Flemming.

Op het moment dat Flemming twaalf keer in Ahoy staat met de Vrienden van Amstel, komt zijn derde single uit. ”Het is spannend maar vooral leuk. De druk van die ene hit is eraf’’, vertelt de zanger bekend van Amsterdam en Zij Wil Mij.

“Eigenlijk lag er een ander nummer klaar als derde single.''

Eigenlijk lag er een ander nummer klaar als derde single. Maar een paar maanden geleden, tijdens een schrijverskamp in Kaatsheuvel, was daar ineens het liedje automatisch. "En dit past beter bij het seizoen’’, weet Flemming. “Het nummer dat eigenlijk gepland stond was een stuk rustiger. Maar met Automatisch kunnen we lekker dansen en krijg je een zomergevoel.’’ Twee weken geleden tijdens Paaspop speelde Flemming het nummer al een keertje voor zo’n 14.000 man publiek. “Dat was spannend, niemand kende het nummer. Maar toch zongen ze al na drie refreinen mee. En er werd goed gedanst, precies wat de bedoeling was. Dat is een goed teken.’’ En ook rapper Snelle zingt 'm al mee, lacht Flemming.

''Ik durf wel te zeggen dat dit mijn best geschreven nummer tot nu toe is.’’

Flemming zelf heeft het nummer al maanden op repeat staan. “Dat is zo raar, dat je eigen nummer catchy is. Ik durf wel te zeggen dat dit mijn best geschreven nummer tot nu toe is.’’ Aan vertrouwen geen gebrek. Er hangt ook veel van het liedje af. Na zijn eerste hit ‘Amsterdam’ en het daaropvolgende ‘Zij Wil Mij’ moet de zanger Flemming zich definitief vestigen met ‘Automatisch’. ”Je wilt blijven en die kans is met een hit groter. Nummers die ik schrijf moeten altijd een negen zijn. Ze moeten altijd aan bepaalde standaarden voldoen. Na een paar hits kun je geen gas terugnemen en achteroverleunen.’’

Wachten op privacy instellingen...

De Vughtenaar wordt in ieder geval door de Nederlandse artiesten omarmd, dat merkt hij heel erg tijdens Vrienden van Amstel in Rotterdam. “Dit is echt een bucketlist dingetje. Eigenlijk stond het op mijn lijstje voor jaar drie, maar nu mag ik na een halfjaar al tussen de grote artiesten staan.’’

''Ik waardeer enorm dat mensen mijn nummer willen luisteren.’’

En dat zorgt af en toe voor een emotioneel momentje bij Flemming. “Ik had het er net met Rolf Sanchez over. Zoveel mensen in de wereld willen bekend worden in de muziek. En dan lukt het ons om onze dromen waar te maken. Dat maakt mij emotioneel, zoals op het podium van Paaspop waar ik in tranen uitbarstte. Ik waardeer enorm dat mensen mijn nummer willen luisteren.’’ De grote droom van de 26-jarige zanger is een carrière zoals Guus Meeuwis. “Ik hoop dat ik op die leeftijd ook nog elke dag met muziek bezig mag zijn en dat ik stadions uitverkoop. Daar zou ik per direct voor tekenen.” Tijdens Paaspop spraken we Flemming uitgebreid over zijn jongensdroom.