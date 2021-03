In een half uur een hit schrijven en daarmee de Top 40 halen: 'Een droom'

Wachten op privacy instellingen... Flemming Viguurs (24) heeft voor het eerst de Top 40 gehaald (foto: Noël van Hooft) Volgende Vorige vergroot 1/2 Flemming bestormt de hitlijsten met 'Miss You'

Flemming Viguurs uit Vught en Marcus Adema uit Oisterwijk kunnen nog steeds niet geloven dat ze in de Top 40 staan. De zanger en producer schreven anderhalf jaar geleden het nummer ‘Miss You’ en dankzij de Noorse DJ Tungevaag is het nu een hit.

Op een zolderkamertje in Vught speelt Flemming Viguurs (24) zijn hit op gitaar. De zolder is omgebouwd tot een thuisstudio. "Hier zit ik bijna elke dag nieuwe song te bedenken. Ook worden hier de video’s voor Instagram opgenomen."

Dankzij deze filmpjes is de Vughtenaar ontdekt door de manager van de 27-jarige Marcus ofwel MARF. "En zo belandde ik met hem, Jochem Fluitsma en Ramon de Wilde in een schrijfsessie", vertelt Flemming.

Marcus Adema (27) in zijn studio in Oisterwijk vergroot

"Het plan was om een leuk zomernummertje te maken. Binnen een half uur stond de basis", vertelt Marcus. "We hadden allemaal het gevoel dat het een sterk nummer is, een nummer dat blijft hangen." Toch bleef het daarna nog een jaar op de plank liggen.

"Het nummer blijft maar groeien door de goede vibe."

"Het is uiteindelijk bij Tungevaag terechtgekomen en die was heel enthousiast", vertelt Marcus. Flemming en Marcus hebben de Noorse dj nog nooit ontmoet. "Dat is echt heel gek. We hebben alleen via Zoom contact gehad. Hij wilde wel komen maar dat kon niet vanwege corona."

Eind november werd het nummer gelanceerd en sinds een paar weken wordt ‘Miss You’ op de radio gedraaid. "Het nummer blijft maar groeien", zegt Marcus trots. "Dat komt door de goede vibe van het nummer. Dat hebben we nodig in deze tijd.’’

Afgelopen vrijdag belandde het nummer in de Top 40. Volgens Flemming is dat de lijst der lijsten. "Het is heel onwerkelijk. Het is een droom. Ik besef het nog niet helemaal." Flemming en MARF staan met hun nummer op plek 37. Voor allebei is het de eerste Top 40-hit. "Ik hoop dat het nummer nog verder stijgt, maar ik ga nu al heel blij naar bed", zegt Marcus. "We kunnen niet eigenlijk niet meer verliezen’’, voegt Flemming eraan toe.

"Dankzij het catchy deuntje ga je verlangen naar de zomer."

Omroep Brabant-dj Eefke Boelhouwers is ook helemaal weg van het nummer. "Dankzij het catchy deuntje ga je verlangen naar de zomer", vertelt ze. Ze verwacht dat het nummer, dankzij de lente, nog wel verder gaat stijgen.

De passie voor muziek ontstond bij Flemming toen hij in musicals zoals Ciske de Rat, Jozef en Kruimeltje stond. "Ik wilde toen echt verder in de musicalwereld, maar nu sta ik liever als mezelf op het podium."

Op zijn zestiende is hij eigen nummers gaan schrijven. "Ik ben een veelzijdige zanger. Ik kan Nederlandstalig, Engelstalig, dance en pop." Maar Flemming hoopt dat hij verder doorbreekt als Nederlandstalig popartiest. "En dat ik op die manier nog vaak in de hitlijsten mag staan." Eefke verwacht in ieder geval nog veel van hem.

Flemming Viguurs (24) heeft op zolder een studio (foto: Noël van Hooft). vergroot

