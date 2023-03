112-nieuws: arrestaties in Tilburg • trucker vast na fataal ongeluk

22.05

Een man van 37 uit Roosendaal is vanmiddag aangehouden voor onderzoek na een dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Grijpskerke. Hij was de bestuurder van een vrachtwagen die op de Hondegemsweg frontaal in botsing kwam met een personenauto. Hierbij kwam een man van 39 uit het Zeeuwse Veere om het leven. Bij de inwoner van Roosendaal werd na een positieve speekseltest een bloedtest afgenomen.

Zijn vrachtauto, die geladen was met zand, kwam op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer terecht doordat hij moest uitwijken voor een stilstaande vrachtwagen. Daar botste zijn truck op de personenauto. Beide voertuigen belandden in een sloot.

21.55 - Arrestaties voor poging straatroof

In Tilburg zijn in de Burgemeester Brokxlaan twee mannen aangehouden. Een politiewoordvoerder laat weten dat het gaat om verdachten van een poging straatroof. Er is volgens hem nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Meer informatie kon hij op dit moment dan ook nog niet geven.

Volgens onze 112-correspondent rijden er veel politiewagens in de buurt rond. Rond kwart over negen werd er een overval gemeld in de buurt van de Willem II Passage, maar dat blijkt volgens de politie een poging straatroof te zijn.