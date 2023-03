112-nieuws: auto botst op boom in Oeffelt • natte voeten op bouwplaats

21.11

Een automobilist is gisteravond aan de Meijelseweg in Heusden tegen een boom gebotst. Een gewonde man zat op de stoel van de bijrijder, hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er nog een tweede persoon in de auto zat. Volgens een 112-correspondent was er vermoedelijk drank in het spel.