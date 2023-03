112-nieuws: mogelijk schietpartij Roosendaal • trucker vast na ongeluk

21.55

In Tilburg zijn in de Burgemeester Brokxlaan twee mannen aangehouden. Een politiewoordvoerder laat weten dat het gaat om verdachten van een poging straatroof. Er is volgens hem nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Meer informatie kon hij op dit moment dan ook nog niet geven.

Volgens onze 112-correspondent rijden er veel politiewagens in de buurt rond. Rond kwart over negen werd er een overval gemeld in de buurt van de Willem II Passage, maar dat blijkt volgens de politie een poging straatroof te zijn.