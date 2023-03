Bart en Sanne hebben hun eigen natuurgebied: 'Blij met prachtig uitzicht'

Bart en Sanne van Gils zijn sinds een paar dagen de nieuwe eigenaren van een natuurgebied in de buurt van Liempde. Voor ‘een prikkie’ hebben zij het perceel, van ruim een hectare, gekocht van natuurorganisatie ARK. “Het voelt hartstikke goed. We zijn erfgoed- en natuurliefhebbers en zijn er heel trots op.”

“In 2019 stelden we de vraag of er mensen waren die een stuk natuur wilden beheren en wilden onderhouden. Veel particulieren kwamen daar op af. Afgelopen woensdag zijn de eerste mensen in het bezit gekomen van een stuk grond.”

“We hebben in Het Groene Woud in totaal 370 hectare landbouwgrond gekocht. Die grond zetten we nu langzaam om in de natuur die past bij het gebied", legt Ger van den Oetelaar uit, hij is projectleider bij ARK.

Aan de rand van natuurgebied de Geelders ligt het perceel van Bart en Sanne, dat in de verkoop is gebracht door ARK Natuurontwikkeling. Deze organisatie heeft als taak om natuurgebieden in Het Groene Woud groter te maken, maar ook om natuurgebieden aan elkaar te verbinden.

Een van deze kersverse natuurbeheerders zijn Sanne en Bart. Zeven jaar geleden kochten zij een boerderij in het buitengebied van Liempde en nu hebben ze hun perceel verder kunnen uitbreiden. “Toen we het kochten stond er overal rondom de boerderij maïs. We hebben toen al een deel van de grond gekocht en omgezet in natuur en daar is nu dus ruim een hectare grond bij gekomen.”

In Brabant is volgens Van den Oetelaar een goede regeling om natuur te realiseren. "ARK vraagt subsidie aan bij Groen Ontwikkelfonds Brabant. Op basis van 85 procent van de waarde van de grond, krijgt ARK geld voor de inrichting. Voor de restwaarde kunnen particulieren de grond overkopen.”

“We mogen er niet op bouwen, maar dat mag je normaal toch al niet zo ver van je huis. We mogen wel kleine dingen doen, als het maar in het voordeel is van de natuur. We zijn al heel blij dat we altijd een prachtig uitzicht hebben. Laatst zagen we bijvoorbeeld vier reeën. Je kunt toch niet beter wakker worden”, vertelt het tweetal trots.

Van de kersverse groot grondbezitters wordt wel verwacht dat zij de natuur onderhouden en versterken. “We hebben al een aantal dingen gedaan in ons natuurgebied. Er is een nieuw stukje bos geplant en we hebben de sloten ondieper gemaakt, zodat er meer water blijft staan. Dan blijft de natuur natter, wat erg belangrijk is, zeker in deze tijd.”

Voor de toekomst heeft het stel al een duidelijk plan. “Het wordt steeds interessanter natuurlijk. We zijn opeens natuurbeheerder, we moeten nog wel veel leren. Het ligt er nu in ieder geval al mooi bij en dat willen we graag zo houden. We zijn er heel erg trots op.”